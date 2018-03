Ametiühing: palgakriis riiki päästjateta ei jäta, aga olukord on hull

Päästjate ametiühingu sõnul on olukord päästjate tööhõives halb. Konkursid vabadele ametikohtadele luhtuvad ning olemasolevad töötajad lähevad pensionile. Ka siseminister tunnistab probleemi - päästjate palk peab tõusma.

EKRE liikmed saatsid siseminister Andres Anveltile päringu päästjate palkade kohta, uurides, mis saab päästeteenuste osutamise tulevikust, kui juba praegu on komandodes inimesi puudu, sest päästjate palk ei ole konkurentsivõimeline.

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu juhatuse liige Toomas Suigusaar ütles, et hetkel on täitmata 41 ametikohta ehk inimesi on kahe komando jagu puudu. "Palju on luhtunud konkursse, kuhu vabadele töökohtadele ei laeku ühtegi sooviavaldust," ütles ta.

Kuigi siseministeerium on lubanud aastaks 2020 palgatõusu, mis tõstaks päästjate igakuise brutotasu 1000 eurole, pole see Suigusaare sõnul piisav. "Olukord on juba praegu raske," ütles ta.

"Vaevalt päästeteenuste osutumine päriselt katkeb, aga kvaliteet kindlasti langeb, sest mehi jääb vähemaks," nentis ta. "Meil ei ole noori peale tulemas ja olemasolevad töötajad hakkavad pensionile minema. Inimene ei saa ju kohe tuletõrjujaks, vaid peab läbima aastase koolituse Väike-Maarja päästekoolis. Sageli juhtub ka nii, et noor inimene lõpetab kooli, töötab paar aastat, siis hakkab peret looma ja teeb otsuse süsteemist lahkuda. Koolituse peale on raha raisatud, aga noor läheb ära," ütles ta.

Siseminister: päästjate palk peab tõusma

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing arutas eelmisel nädalal siseministriga palgaküsimust. Anvelt tunnistas toona probleemi, öeldes, et vahe Eesti keskmise palga ja päästja keskmise palga vahel on väga suureks kärisenud. "Tänane eesmärk on saada päästjate palk konkurentsivõimelisemaks, mistõttu lähengi riigieelarve strateegias taotlema, et päästja keskmine põhipalk on 1000 eurot ja seda ilma lisatasuta öötöö, ületundide ja pühade eest. Seni on päästja palgast rääkides lisatasu alati sisse arvestatud – kui me räägime 920-eurosest keskmisest kogupalgast, siis seal on lisatasu juba sees. Päästja tegelik keskmine põhipalk oli tänavu jaanuaris 808 eurot ja minu eesmärk on see 1000 euro peale tõsta," ütles ta.

1000-eurone keskmine põhipalk tähendab Anvelti sõnul 23,8-protsendilist palgatõusu ja 9 408 000 lisaeurot. "Palgatõus on kriitiliselt tähtis, arvestades, et juba praegu on päästjate kohti raske täita, lähiajal läheb ligi kümnendik päästjatest pensionile ja lähiaastatel tuleb tööturule kolmandiku võrra vähem noori kui näiteks kaheksa aastat tagasi," ütles ta.

Samas 23% palgatõusust siseministri sõnul ei piisa. "Saame hetkel kõige kriitilisema sammu tehtud, siis läheme edasi. Praegu ei tea keegi, milliseks keskmine palk järgnevatel aastatel kujuneb, sest viimase paari aasta keskmise palgaralli oli kõigile üllatav," nentis ta.