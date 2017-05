Ametiühing: tööandjad peaks esimesed haiguspäevad hüvitama

Ametiühing kutsub tööandjaid üles hüvitama oma töötajaile esimesi haiguspäevi, et vähendada haiguspuhanguid töökohtadel.

"Töötajate terviseprobleemid kajastuvad ettevõtete majandustulemustes ja haigena tööl käimine suurendab haiguspuhangute mõju veelgi. Nii inimeste kui ka ettevõtete huvides on, et töötajad haigena tööl ei käiks," ütles Eesti Ametiühingute keskliidu esimees ja Haigekassa nõukogu liige Peep Peterson pressiteate vahendusel.

Peterson sõnul näevad ametiühingud sageli, et inimesed on ülekoormatud ega leia aega ja raha oma tervise eest hoolitsemiseks. "Nii kuhjuvad haigused, mille ravi on hilisemates etappides kordades kallim ja pikemaajalisem," ütles Peterson.

Haigekassa esimese kvartali aruande kohaselt suurenes tänavu hüvitatud ajutise töövõimetuse hüvitiste lehtede arv 14% ja ühe päeva keskmine hüvitis 5% võrreldes mulluse esimese kvartaliga. Suurenemise peamine põhjus on haigestumiste arvu kasv, teatas ametiühingute keskliit.

Hoolduslehtede arv tőusis esimese kvartalis vaid ühe protsendi võrra, millest ametiühingute keskliit järeldas, et töötajad olid lastega võrreldes nakkushaiguste suhtes kaitsetumas olukorras.