Ametiühingud: Eesti majanduse viga on väike tootlikkus, mitte palgakasv

Eesti Energia töötajate pikett Rahandusministeeriumi juures Foto: Hendrik Osula

Ametiühingute keskliit ei ole nõus väitega, et palgakasvu aeglustumine on majanduse tervisele kasulik. Kasvavad sissetulekud annavad majandusele hoogu ning tänane põhiprobleem on vähene tootlikkus, tööprotsesside muutumatus ja tehnoloogiliste võimaluste kasutamata jätmine.