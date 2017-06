Ametiühingud ettevõtetele: andke töötajatele jaanipühadeks lisapuhkusepäev

Eesti Ametiühingute Keskliit soovitab ettevõtetel anda nädalavahetusele langevate riigipühade eest tasustatud vabu päevi lisaks.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on eestlastel võrreldes teiste Euroopa riikidega lisapuhkusepäevi palju vähem.

„Näiteks Rootsis on 14 riigipüha, Soomes 13 ja Prantsusmaal 15 ning on täiesti tavaline, kui riigipüha on teisipäeval või neljapäeval, siis on vaba ka esmaspäev või reede. Seega on teised Euroopa riigid lisapuhkusepäevadega oluliselt heldemad kui Eesti,“ rääkis Peterson.

Ka riigikogu on arutanud võimalust anda eestlastele tasustatud vaba päev, kui riigipüha langeb nädalavahetusele, kuid riigikogu põhiseaduskomisjon lükkas eile algatuse tagasi.

Tele2 teatas, et hakkab andma töötajatele lisauhkepäevi, mis tähendab, et ettevõtte töötajad saavad jaanipühadel kolme vaba päeva asemel neli.

Sel aastal Eestis 12 riigipüha, mis on vabad päevad. Pooled neist on nädala sees, pooled nädalavahetusel.

„OECD andmetel töötab eestlane keskmiselt 1852 tundi aastas ja maailma töörügajate edetabelis oleme kümnendal kohal. Vaadates, kui palju me töötame ja kui vähe puhkame, siis võib öelda, et eestlased töötavad end surnuks,“ ütles Tele2 personalijuht Helena Evert.

Tema sõnul selgus Tele2 töötajate rahuloluküsitlusest, et töötajate rahulolu mõjutab enim tasakaal töö ja isikliku elu vahel. Evert märkis,et inimene on osa ettevõttest, kus ta töötab – kui töötaja on õnnelik ja motiveeritud, siis läheb ka ettevõttel hästi.

"See mõte ajendas Tele2 kinkima töötajatele aega. Võtsime vastu otsuse, et kõik töötajad saavad tasustatud puhkusepäeva lisaks, kui riiklik püha langeb nädalavahetusele,“ selgitas personalijuht. Ta lisas, et nii on Tele2 töötajatel sel aastal koos tasustatud haiguspäevadega ja talvepuhkusega üheksa lisapuhkusepäeva.

Petersoni sõnul ei ole ametiühingute keskliidule teada rohkem ettevõtteid, kes annaksid tasustatud vabu päevi, kui riiklik püha langeb nädalavahetusele. „Eestlased vajavad lisapuhkust ja seda eriti enne pühi, kui on sageli kiirem töötempo. Kutsume kõiki Eesti ettevõtteid üles taoliste algatustega kaasa tulema. Kõik, mis on kasulik töötaja tervisele, on ka kasulik ettevõttele, sest terve ja õnnelik töötaja teeb produktiivsemalt tööd,“ ütles Peterson.