Ametiühingud on uue raudteejuhi vastu: Laidvee ei tohiks olla riigiettevõtte eesotsas

Eesti Ametiühingute Keskliit taunis riigi otsust nimetada Eesti Raudtee juhatuse esimeheks Erik Laidvee, kes on kohtus süüdi mõistetud töötajate esindaja ebaseaduslikus kohtlemises.

"Ametiühing on seisukohal, et riigiettevõtte eesotsas ei tohiks olla inimene, kes on silma paistnud töötajate ebaseadusliku kohtlemisega ning sõnas ja teos rikkunud töötajate ühinemisõigust," ütles keskliidu juht Peep Peterson pressiteate vahendusel.

Petersoni sõnul kaitseb töötajate ühinemisõigust kaitseb nii põhiseadus kui ka karistusseadustik ning eksimused selle õiguse vastu on võrdsed maksukuriteoga.