Ametiühingud selgitavad olukorda Rakvere lihakombinaadis: Eestist odava tööjõu otsimine ei ole ettevõtluses jätkusuutlik arengumudel

Soome ega ka teiste lääneriikide ettevõtetele ei saa see enam olla jätkusuutlik arengumudel, tulla Eestisse vaid odavat tööjõudu otsima, kinnitas HKScan Soome ametiühingu esindaja Henri Lindholm täna ametiühingute poolt Rakvere lihakobinaadis valitseva olukorra selgitamiseks kokku kutsutud pressikonverentsil.

Streik Rakvere Lihakombinaadis on kestnud juba üle kuu aja. Kollektiivläbirääkimised tööandjaga pole tulemust andnud, kuna kõik ettevõtet puudutavad otsused langetatakse Soome emafirmas. Seetõttu on ametiühing läbirääkimistesse kaasanud ka ametiühingu Soome emafirma ning pidanud nii ametlikke kui mitteametlikke kohtumisi ja läbirääkimisi ka Soomes, kuid nendest kõnelustest on meediasse jõudnud väga vastuoluline info.

HKScan Soome ametiühingu esindaja Henri Lindholm kinnitas, et nad jälgivad Eestis Rakvere lihakombinaadis toimuvat väga tähelepanelikult. On asju, mis on ametiühingute jaoks väga olulised. Õigus vabalt moodustada ametiühingut, valida esindajaid ning õigus allkirjastada töölepinguid. Ning väga oluline on tema sõnul praeguses olukorras streigile lahendus leida.

Lindholmi sõnul peavad nad dialoogi ka HKScaniga Soomes.

Lindholm tõdes, et see ei saa olla jätkusuutlik arengumudel ühelegi Soome ettevõttele, ühelegi lääne ettevõttele, kui Eestisse tullakse otsima vaid odavat tööjõudu.

Lindholmi sõnul on HKScani Eesti üksus edastanud Soome firmale eksitavat informatsiooni justkui võiks Eesti seaduste kohaselt ettevõttes ametiühing moodustada vaid juhul, kui sinna hakkab kuuluma 50% töötajatest.