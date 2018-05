Ametiühingud, tööandjad ja peaminister kohtuvad üle 16 aasta esmakordselt ühe laua taga

Homme kell 13 toimub peaminister Jüri Ratase kutsel Stenbocki majas kohtumine, kus ühe laua taha istuvad peaminister ise, Ametiühingute Keskliidu ja tööandjate esindajad. Viimati leidis säärane kohtumine aset 2002. aastal. Kohtumisel osaleb veel tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning võimalusel ka siseminister Andres Anvelt, kes on kutsutud arutama enda vastutusalaga seotud küsimusi.

"Meil on üle kuueteistkümne aasta esmakordselt ametlikud kolmepoolsed läbirääkimised, väga pidulik ja ajalooline hetk. Kohtumine toimub peaministri kutsel," kinnitas Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson.

Kõik osapooled pakuvad kokkuleppe kohaselt välja kaks aruteluteemat. "Lõplikku päevakorda pole veel näinud, pakkusime välja kaks punkti - üks on töökohademokraatia arendamine, et tööviljakust ja tootlikkust tõsta, teiseks usaldusisikute kaitse. Kas tööandjad panevad välistööjõu kaasamise lauale, veel ei tea," sõnas Peterson.

Kohtumine ei jää vaid ühekordseks "sähvatuseks". "Sellest saab püsiv formaat," kinnitas Peterson. "Mujal Euroopas on see tavaline, tegelikult on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu, et Eestis seda pole," märkis ta.

Peaministri büroo juhi Tanel Kiiki sõnul käisid tööandjad välja välis- ning renditööjõu ning tööjõumaksude teemad, sh tervisekulutuste küsimuse.