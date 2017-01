Eesti Ametiühingute Keskliit kutsub Nordea töötüli osapooli üles kollektiivläbirääkimisi esimesel võimalusel jätkama. Keskliidu hinnangul sünnib kokkulepe varem või hiljem, küsimus on vaid millal ja mis hinnaga.

Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on oluline, et Nordea ametiühing ning tööandja suudaksid oma erimeelsutele vaatamata jätkata konstruktiivseid läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks. “Nordea ametiühing esindab 69% Nordea Eesti filiaali töötajaist ning nende töötajate heaolu nimel on kokkulepe kiiremas korras vaja saavutada. Kollektiivlepingud finantssektoris on Põhjamaades tavaline praktika ning ka Nordea Eesti filiaalil ei tasuks seda karta,” kommenteeris Peep Peterson.

Ametiühingujuhi sõnul ei tohiks Nordea unustada, et kokkuleppe saavutamine tööandja ja töötajate vahel on väärtus, millest võidavad kõik, sest panga edukus on otseselt seotud töötajate motiveerituse ning pühendumusega. Konstruktiivne partnerlus on kasulik mõlemale osapoolele. Kui me tänast kahetsusväärset situatsiooni ära ei lahenda, võib see negatiivselt mõjutama hakata ka loodava ühendpanga töökultuuri.

Eesti Finantssektori Töötajate Liidu ning Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liidu vahelise koostööleppe kaudu esindab Eesti Ametiühingute Keskliit katusorganisatsioonina ka Nordea töötajate huve. Vastavalt kollektiivsete töötülide lahendamise seadusele on Petersoni sõnul Ametiühingute Keskliit valmis vajadusel täitma oma rolli lepitusprotseduuris, kui muud võimalused ei peaks andma tulemusi.

Nordea töötajate ametiühing on taotlenud kollektiivlepingu sõlmimist juba aasta aega. Sõlmitava kollektiivlepingu kolm peamist soovi on: