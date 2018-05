Ametiühingujuht tööandjatele: me ei saa sellises debatis osaleda, kus vastaspool kasutab illegaalseid ja absurdi kalduvaid argumente

Debatt seadusliku välistööjõu täiendava riiki lubamise üle ei ole mõeldav, kuni Tööandjate Keskliit vastustab valitsuse pingutusi illegaalse tööjõu tõrjumiseks, leiab Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

Tema sõnul on absurdne kuulata tööandjate esindusorganisatsiooni poolt surveavaldust, et tööandjad kavatsevad niikuinii rikkuda nii Eesti seadusi ja Euroopa direktiive. „Samamoodi on ennekuulmatu avaldada avalikku vastuseisu valitsuse tegevusele õiguskorda taastada," ütles Peterson.

„Me ei saa sellises debatis osaleda, kus vastaspool kasutab illegaalseid ja absurdi kalduvaid argumente. Võimalus legaalselt välistööjõudu kaasata on pidevalt kasvanud, aga see protsess tuleb peatada, kuni tööandjad on ametlikult naasnud seadusliku korra kaitsele ja suudavad selles taas valitsust nõustada," jätkas Peterson

Ametiühingujuht parandas ka mitmeid tööandjate suust kõlanud eksitavaid väiteid: „Esiteks, Leedust ja Poolast pärit renditööjõule ei rakendu Eestis mitte üleriigiline töötasu alammäär, vaid võrdne tasu võrdväärse töö eest siin töötatavate inimestega ning seejuures on keelatud palgast mahaarvamised transpordiks, toiduks, eluasemeks," rõhutas Peterson lisades, et selle vastu eksitakse palju ja ametiühingutele on teada juhtumid, kus võõrtööjõule makstakse reaalselt oluliselt vähem kui töötasu alammäär.