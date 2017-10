Ametiühingute juht Rakvere tapamaja sündmuste laienemisest: stagneerunud palkadega ettevõtteid on Eestis palju

Pikka aega muutumatuna püsinud palkadega ettevõtteid palju ning nad peavad olema valmis, et palgateema võib ka neil teravalt üles kerkida, lausus Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse esimees Peep Peterson Rakvere lihakombinaadi juhtumit kommenteerides.

„Pikka aega stagneerunud palkadega ettevõtteid on Eestis palju ning nad peavad olema valmis, et see teema võib ka neil üles kerkida. Ettevõtted kardavad ametiühinguid nagu tuld, aga nende puudumine võib firmasid palju ebameeldivamalt tabada. Rakvere lihakombinaat on selle ilmekas näide,“ tõdes Peterson vastuseks küsimusele, kas Rakvere tapamaja juhtum võib korduda ka teistes madala palgatasemega ettevõtetes.

Petersoni sõnul puudutas palgateema varem paljusid töötajaid vaid meedia kaudu, kust nad said teada, et kellelegi on palk tõusnud, kuid nüüd on olukord muutunud. „Nüüdne kiire toiduhindade tõus viib selleni, et palgateema hakkab kõiki pigistama, inimesed lihtsalt ei ela madala palgaga enam ära,“ lausus Peterson.