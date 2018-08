Ametiühingute juht töölepingu seaduse plaanidest: kümnete tuhandete jaoks võib see osutuda lihtsalt orjastavaks

Keskliidu esimees Peep Peterson ütleb esmalt, et laiapõhjalise seisukoha kujundavad nad esmaspäeval. Peterson räägib aga järgnevalt enda nimel.

Tema hinnantul on seni pakutud muudatusettepanekutes kolme sorti punkte - väga positiivsed (renditööjõu ja FIE-de allutamine töö- ja tervishoiureeglitele), neutraalseid (iseseisva otsustusõigusega töötajad ja vastutuse jagamine kaugtööl) ja ohtlikud - maksimum-miinimumtunni lepingud, põhjendamata ajutised töölepingud.

„Viimaste puhul nõustume ministriga, et on kohti majanduses, kus selliseid on ehk vaja ja nad on mõistlikud, kuid lubades neid ilma piiranguta kogu turul, halvendame väga paljude tänagi rasketes tingimustes olevate töötegijate olukorda. Tööturg ei ole täna ühesugune igal pool. Igal pool ei ole tööjõupuudus ja igal pool ei tõuse palgad. Minu isiklik eelistus on lubada paindlikke töötingimusi kehtestada kollektiivlepingutega, kus töötajatel on reaalne võimalus asjad korralikult tööandjaga läbi arutada ja muutusi tasakaalustada. Vastasel juhul hindame need muudatused kümnete tuhandete jaoks lihtsalt orjastavateks," ütleb Peterson.