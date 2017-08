Ametiühingute nõudmine: alampalk olgu pool keskmisest palgast

Ametiühingud nõuavad, et alampalk tõuseks lähiaastatel pooleni keskmisest palgast. Varem meediast läbi käinud number - kolme aasta pärast 650 eurot kuus - polevat aga siiski realistlik.

"Eesmärk on jõuda viie kuni kümne aastaga näitajani 50% keskmisest netopalgast. Eile õhtul saatsime enda ettepanekud ära, septembri alguses kohtume tööandjatega, et läbi rääkida," ütles EAKL-i juht Peep Peterson.

Praegu on Eesti keskmine palk 1153 eurot ja alampalk 470 eurot, ehk 40% keskmisest.

Ametiühingud on seisukohal, et töötasu alammäära kujundamisel tuleb mõõdikuna arvestada netopalkade suhet, kuid kokkulepitav töötasu alammäär peab jääma väljendatuks brutopalgana. "Leiame, et töötasu alammäära kasv peab jätkuvalt olema kiirem keskmise palga kasvust seni, kuni jõuame Euroopas aktsepteeritud 50-60protsendise suhtarvuni," kirjutas EAKL tööandjatele.

Kasv 50-60 protsendini keskmisest palgast juba järgmisel aastal oleks aga ametiühingute meelest praegu liialt kiire.

Läbirääkimistega jätkatakse 7. septembril.