Ametlik: Ikea kinnitab, et nad laienevad Eestisse!

Bloomberg kirjutab, et IKEA juhtkond teatas täna, et laieneb Lõuna-Ameerika turule. Poed avatakse Tšiilis, Kolumbias ja Peruus - seda läbi IKEA frantsiisi Falabella. Lisaks avab Ikea kaubamärgi omanik Inter Ikea poed Mehhikos, Eestis, Ukrainas, Puerto Ricos, Omaanis, Luksemburgis, Macaus ja Filipiinidel.

Ikea grupi tegevdirektor Torbjörn Lööf märkis, et aastaks 2025 tahavad nad olla kättesaadavad ehk lähedalasuvad kolmele miljardile inimesele. "Pakume erinevaid tootegruppe vastavalt asukohale. Lisaks avame väiksemaid kauplusi. Hinnad aga jäävad taskukohaseks," sõnas ta.

9. septembril kirjutas Ärileht, et kinnisvararingkondades räägitakse, et ca pooleteise kuu pärast tuleb Ikea välja teatega, millal täpselt 2019. aastal Eestis pood avatakse. Väidetavalt on suuresti teada ka selle asukoht - soodsat kodusisustust müüva hiigelketi esindust plaanitakse Rae valda, Jürisse.

Nüüd, kuu aega hiljem on siis teada, et nad tulevad. Millal ja kuhu, on veel küsimärk.

Augusti lõpus Riias avatud Ikeas ütles kaupluseketi juhatuse liige Hanspeter Zurcher, et Ikea tuleb kindlasti järgmisena ka Eestisse. "Praegu ei ole teada aga aeg, millal pood avatakse. Hetkel käivad läbirääkimised poe detailide osas," rääkis Zurcher siis.