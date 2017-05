Amservi sõiduautode müük kasvas turust kaks korda kiiremini

Amserv Grupi tegevjuhi Rene Vareki sõnul õnnestus Amservil turust kaks korda kiiremini kasvada ning ettevõtte müüs nii Eestis kui Lätis ligi 20% rohkem autosid.

Amserv Grupp investeeris lõppenud majandusaastal täieliku ümberehituse läbinud klienditeenindusaladesse ja juurdeehitustesse ligi 2 miljonit eurot. 10% kasvanud kontserni müügitulu ületas 126 miljonit eurot ning puhaskasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot, selgub värskest majandusaasta aruandest.

2016. aastal võeti Eestis esmakordselt arvele 26 227 uut ning 11 633 kasutatud sõiduautot ja tarbesõidukit ehk 9,9% rohkem kui aasta varem. Amserv Grupi tegevjuhi Rene Vareki sõnul õnnestus Amservil turust kaks korda kiiremini kasvada ning ettevõtte müüs nii Eestis kui Lätis ligi 20% rohkem autosid. Kõige jõulisemalt kasvas keskklassi segment. Vähenes maasturite ja luksusautode osakaal, kuigi absoluutnumbrites müüdi ka neid varasemast enam.

“Peamised muutused Eesti tarbijate käitumises tulenevad võimalikest eelseisvatest sõiduautode maksustamise muudatustest. Näiteks tarbesõidukite kasvu põhjustas otseselt seaduse muudatus, mille järel hakkasid ettevõtjad võimalusel tarbesõidukeid eelistama,” selgitas Varek.

Hetkel 25. aastapäeva tähistav Amserv investeeris 2016. aastal klienditeenindusse ligi 2 miljonit eurot ning märkimisväärse renoveerimiskuuri läbis ettevõtte seitse müügiesindust. Käesoleval aastal jätkatakse tulevikku suunatud investeeringute tegemist, kusjuures üle neljandiku 546 000 eurosest investeeringute mahust suunatakse erinevatesse tarkvaralahendusse.

Ettevõtte tegevjuhi sõnul on sel aastal fookuses tööprotsesside tõhustamine, kulude optimeerimine, laovarude juhtimine ning käibekiiruse tõstmine. “Iga Amservi tegevuse tegelikus keskmes on inimesed - sõltuvalt olukorrast, kas kliendid või meie töötajad. Me pakume teenuseid autoomanikele, mitte autodele. Veerand sajandit praktikat on tõestanud selle lähenemise paikapidavust ning see väljendub ka regulaarselt läbiviidavas kliendirahulolu uuringus,” ütes Varek.

Amserv Grupp prognoosib majandusaasta aruandes, et 2017. aastal müüakse Eestis 29 000 uut sõiduautot, mida on 10,9% rohkem kui möödunud aastal.