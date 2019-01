ANALÜÜS | Eestlaste kulutused kiirtoidule ja alkoholile kasvasid kolmandiku võrra

Kogumahus on eestlaste kaardimaksetehingud kaupade ja teenuste eest aastaga tublisti kasvanud. Kahanemist ei toimunud üheski suuremas kaubagrupis, küll aga kasvasid vähem ehitusmaterjalide ja elektroonikakaupade ostumahud, samuti ka kruiisilaevandusega seotud teenuste ostud, teatas SEB.

„Kütused ja alkohol on kaks kaubagruppi, mille hinda aktsiisitõus kergitas, seetõttu on kulude kasv nendes kaubagruppides üsna loogiline. Kuna palgatöötaja vaatevinklist on majanduse olukord pikemat aega väga hea olnud - meil on olnud kõrge tööhõive ja kiire palgakasv -, siis pole üllatav, et inimesed kulutasid rohkem ka vaba aja sisustamisele, harrastustele ja meelelahutusele, nagu väljas söömine ja reisimine. Ka alanud aastal me suurt tarbimise langust ei oota," kommenteeris SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

Eestlaste kulutused toidule ja laiatarbekaupadele on aastaga keskmiselt kasvanud umbes 8% võrra. 13-protsendilist kasvu näitasid ööklubide ja baaride müügimahud, riietest kasvasid enim kulutused naiste riietele - +14%. Andmed on võetud SEB kliendibaasi 2018. aasta kliendibaasiuuringust, mis põhineb SEB Eesti deebet- ja krediitkaardivaldajate tehtud tehingutel.