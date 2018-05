ANALÜÜS ja GRAAFIKUD | Maineka riskifondi juhi arvamuse tõeks saamine tõstaks kütuseliitri hinna tanklas mimekordseks

Millised oleksid kütusehinnad tanklates, kui peaks paika tuntud nafta riskifondi juhi Pierre Andurandi arvamus, et toornafta barreli hind võib järgneva paari aasta jooksul tõusta 300 dollarini? Bensiini ja diislikütuse liiter maksaks siis tanklas üle 3 euro, kirjutab Alexela juhatuse liige Alan Vaht oma kütuseblogis.

Tuntud nafta riskifondi juht Pierre Andurand kirjutas Twitteris, et naftafirmad hoiavad investeeringuid tagasi, mistõttu ei ole järgneva paari aasta jooksul välistatud 300-dollariline naftabarreli hind.

Kas see on võimalik?

Alan Vaht märgib, et seda on sama raske uskuda kui seda, et paari aasta pärast on hind 10 dollarit barrelist. Lähim reaalsus võib olla Saudi Araabia poolt hiljuti soovitud 100-dollariline barreli hind.

Kütusehindade prognoosidega on tihti nii, et pika nt aastase prognoosi korral pakutakse hinda, mis on ligilähedane tänasele tasemele. Näiteks 2017. aasta juunis maksis naftabarrel 43 dollarit ja ei juletud tänaseks pakkuda 75 dollarit.