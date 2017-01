Ärilehe käsutuses oleva E&Y läbiviidud analüüsi osana kaalutakse ka linnahalli eeliseid ja puuduseid ning analüüs möönab, et konverentsikeskuseks potentsiaalselt sobiva kohana näeb seda just Tallinna linn. Linnahall on kesklinna lähedal, hea transpordiühendusega, kuid objekt on muinsuskaitse all ning ümberehituse projekt kujuneb tõenäoliselt kulukamaks ja aeganõudvamaks kui uue, võrdväärse hoone ehitus.

E&Y läbiviidud analüüsi osas kaalutakse potentsiaalsete asukohtadena uue konverentsi- ja messikeskuse asukohtade ja võimalike huvilistena muuhulgas Tallinna Linnahalli, Ülemiste Cityt, Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse territooriumi, Tallinna Sadama territooriumi, Riigi Kinnisvara krunt Noblessneri ja Lennusadama vahel.

Linnahalli puhul räägitakse renoveerimise maksumusest ca 100 miljonist eurost, mida peaks rahastama koos nii Tallinna linn kui valitsus. Opereerimise kohta on Linnahalli AS-i juht Väino Sarnet öelnud, et uue keskusega mingit kasumit teenida ei õnnestu, hea kui nulligi jõutakse.

Linnahalli plussiks on kesklinna lähedus, hea transpordiühendus, kuid objekt on muinsuskaitse all ning ümberehituse projekt kujuneb tõenäoliselt kulukamaks ja aeganõudvamaks kui uue, võrdväärse hoone ehitus.

Noblessneri kinnistu puhul kiidab analüüs samuti kesklinna lähedust ja ehituslike piirangute puudumist, kus on ehitustegevusega võimalik kiirelt algust teha. Miinuseks on läheduses olevate hotellide nappus ning sõltumine teistest lähedal asuvatest arendustest.

Ka Patarei kinnistu (vangla) puhul on miinuseks objekti rekonstrueerimise kulukus, seda eelkõige muinsuskaitsealaste piirangute tõttu. Veidi musta huumorina tunduvana on välja toodud miinusena ka Patarei vangla puhul see, et seal on "palju väikseid ruume", millele on vaja leida otstarve.

Ülemiste City puhul kiidetakse asukohta, samuti ehituslike piirangute puudumist. Miinusena kaugust kesk- ja vanalinnast, hotellide vähesust/puudust.

Pirita TOP-i puhul tuuakse välja selle suurepärane mereäärne asukoht vaatega Tallinna siluetile, hea transpordiühendus, hotelli vahetu lähedus ja parkimiskohtade olemasolu. Ette heidetakse jällegi transpordiühenduse puudumist lennujaamaga ja kaugust kesklinna hotellidest.

Juba varasemalt tõi näiteks ERR välja, et eraettevõtjad on valmis samalaadse keskuse valmis ehitama kaks korda odavamalt. Näiteks Olümpiapurjespordikeskuse juurde ehitades oleks hind maksimaalselt 40 miljonit. Ülemiste City tehtud pakkumine oleks maksnud 20 miljonit ehk lausa viis korda vähem (vahe on ka objektide suuruses).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tellis Ernst & Young Baltic AS-ilt töö, mille sisuks on multifunktsionaalse konverentsi- ja messikeskuse loomise finantseerimisvõimaluste analüüs.

Täna tutvustab E&Y ka terviklikku analüüsi ja selle tulemusi.

Töö eesmärgiks oli kaardistada võimalikud keskuse arendamise finantseerimise alternatiivid ning nende raamatupidamislik käsitlus ning välja selgitada, millised oleks riigi võimalused keskuse rajamisel.

Töö osadeks on:

-potentsiaalsete asukohtade (kinnistute) kaardistamine 2016.a seisuga

-finantseerimise alternatiivid ning neist tulenev raamatupidamisliku käsitluse analüüs, alternatiivide eelised ja puudused;

-tingimuste kogumi määratlemine (valitud alternatiivide kohta) (tingimused - nt lepingu pikkus, rendimaksed, tuleviku kohustused)

-valitud alternatiivide majanduslike mõjude analüüs.