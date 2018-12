ANALÜÜS | Mida ikkagi ütles Soome Rail Balticuga liitumise kohta ja kuidas on see seotud uste paugutades lahkunud Rubesaga?

Soome majandus- ja kommunikatsiooni kodulehelt leiab täiendavalt veel, et põhjanaaber tahab, et ühisettevõtte koordineeriks ka kõiki vahendeid, mis projekti jaoks Euroopa Liidult kolmele Balti riigile eraldatakse. Teadupärast esitavad riigid kõik projekti jaoks vajaliku rahastuse saamiseks EL-ile eraldi taotlusi ning seejärel teevad korralisi makseid ühisettevõttesse.

Mis puudutab hankeid, siis seejuures rõhutab Soome ministeerium, et ennekõike peaks muutuma senine hangete kord läbipaistvamaks ning selleks tuleks seniseid regulatsioone parandada. Seni on hangete läbiviimine on jagatud riiklike firmade ja ühisettevõtte vahel. Ka on põhjanaabri jaoks oluline, et ettevõtte juhtimine ja haldamine toimuks professionaalsel tasemel.

Kõik soomlaste välja toodud punktid sarnanevad paljuski kriitikaga, mida Rail Balticu projekt ja selle aktsionärid said septembri lõpus, kui ühisettevõtte RB Raili senine tegevjuht, Läti päritolu Baiba Rubesa kuu aega enne ametisoleku aja lõppu praktiliselt uste paugutamise saatel ise päevapealt ameti maha pani.

Valdavalt ei olnud ta rahul sellega, et iga riik tõmbab tekki enda poole, samas kui ühisettevõttele peaks andma projekti juhtimisel rohkem otsustusõigust. Ka viitas ta oma kriitikas iseäranis kahele riigile, kus riiklikud firmad viivad läbi hankeid, millest ennekõike võidavad nende riikide endi ettevõtted. Peaasjalikult käis siin jutt Eestist ja Leedust.

Kuigi Soome ministri poolt seatud tingimustest võib lugeda välja, et põhjanaaber tahab, et ka kõik projekti hangeid puudutav läheks keskeseks ehk ühisettevõtte kätte, siis on nii Rail Baltic Estonia kui siinne majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) veendunud, et jutt käis üksnes tegevuste koordineerimisest, mitte hangetest.

„Siin on kuskil midagi tõlkes kaduma läinud,” leidis MKMi avalike suhete juht Rasmus Ruuda. Tema sõnul väljendasid soomlased soovi, et ühisettevõte vastutab kõigi projektiga seonduvate tegevuste elluviimise koordineerimise eest. „Mis on ka kooskõlas senise RB leppega. Enamik hankeid viib läbi ikkagi iga riik ise. Keskne koordinatsioon ongi mõistlik,” lausus ta.

Soomlased ei kiirusta täpsustamisega

Samas, miks peaks hakkama Soome seadma tingimusi, mis ei erine juba olemasolevast olukorrast? Või miks peaks põhjanaaber juhtima tähelepanu just nendele valukohtadele, mis sisaldusid ka ühisettevõtte endise tegevjuhi kriitikas? Ärileht pöördus selguse saamiseks vastutava ministeeriumi poole Soomes. Nendepoolne vastus oli lakooniline.

„On tõsi, et Soome kaalub nüüd tõsiselt ühisettevõttega liitumis ja selle aktsionäriks saamise eeldusena mitmeid tingimusi seadnud,” tõdes Soome majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi taristuosakonna juhataja Sabina Lindström. Küll aga märkis ta, et väljatoodud tingimused on väga üldised ja „esialgsed”.

„Seetõttu ei tohiks neid tõlgendada senise RB Raili tegevuse ja juhtimise kriitikana. Nendesse teemadesse laskume detailsemalt alles siis, kui reaalsed liitumisläbirääkimised on alanud,” lausus Lindstörm.

Rail Baltic on kiirraudtee projekt, mis peaks ühendama Eesti pealinna Tallinna Poola pealinna Varssaviga. Selle ehituse hinnanguline maksmus küündib 6 miljardi euroni. Kui Soome peaks liituma ühisettevõttega, siis peab ta panustama võrdselt, 25% ühisettevõtte aktsiakapitalist, mis täna küündib 8 miljonini.

Praegu on pooleli ka RB Railile uue juhi otsingud. „Protsess kulgeb plaanipäraselt, aga midagi lõplikku veel raporteerida pole,” ütles Rail Baltic Estonia kommunikatsioonijuht Priit Pruul.