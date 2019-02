Pocopayst pole saanud seda, mida Neivelt lootis. Tal on igav ja samal ajal on ühiskonnas ja majanduses palju konnasilmu, millel ta trambib, lootes maailma parandada. Kui rääkida vaikselt, siis Eesti inimesed ja poliitikud on nii unised ja uimased, et isegi ei kuulda, rääkimata sellest, et keegi võtaks midagi olukorra muutmiseks ette.

Näoraamatus levis hiljuti Neivelti raha eest võimendatult postitus. Lisaks teeb tema heaks tööd kommunikatsioonijuht. Võib ju öelda, et see on lihtsalt kokkusattumus, kuid see pole usutav. Mis toimub? Püüame välja pakkuda viis võimalikku põhjust.