Analüüs: muutused maksupoliitikas pole keskkonnamõjusid oluliselt vähendanud

13 aastat tagasi seati koos ökomaksureformi sätestamisega eesmärgiks pöörata mitmed negatiivsed trendid positiivseteks. Nii sooviti Eesti arengutrendi muuta jätkusuutlikumaks, vähendada põlevkivienergeetika rolli ja sellest tulenevat veekasutust, õhusaastet ja jäätmeteket, peatada energiat raiskav majandus ja ohjata kasvavat autostumist ning sellega seotud välisõhu saastet, samuti tagada maavarade jätkusuutlik kasutamine, teatas SEI Tallinn.

Uurimust läbi viinud autorite hinnangul ei ole erinevate maksumuudatustega kahjuks suudetud negatiivsetesse trendidesse olulisi positiivseid muutusi tuua. „Võimalik, et on õnnestunud ära hoida veel suuremat negatiivset keskkonnamõju, aga sellest kindlasti ei piisa, et lugeda ökomaksureformi edukalt rakendunuks," märkis töö üks autoritest Helen Poltimäe.

„Näiteks on viimase 13 aasta jooksul otsene materjalisisend meie majanduses veelgi suurenenud. Põlevkivi roll on püsinud elektritootmisel stabiilsena, vähenedes vaid osakaaluna, samuti ei ole paranenud meie majanduse energiamahukus, olles üks suuremaid Euroopa Liidus. Ka sõiduautode arv ning autode kasutamise osakaal on kiiresti kasvanud, kusjuures endiselt on Eestis ostetavad uued autod Euroopa kõige ebaökonoomsemate seas, mistõttu transpordi energiatarbimine ning kasvuhoonegaaside heide on suurenenud. Maavarade ammendumist on vähe uuritud, kuid mitmete maavarade puhul, nagu näiteks liiv, dolomiit ja kruus, on teada kaevandamise suurenemine. Positiivsed arengud on olnud märgatavad vaid taastuvelektri osakaalu suurenemise osas," lisas Poltimäe.