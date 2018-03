Rahandusministeeriumis on valminud analüüs, mis otsis vastust küsimusele, millises juriidilises vormis peaks Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tulevikus tegevust jätkama. Riigihalduse ministri Jaak Aabi tellitud ja audiitorfirma PwC tehtud ülevaade toob äriühingu tegevuses esile hulgaliselt probleeme, mis suures plaanis on teada juba varasemast.