Analüüs: Trump võidab oma maksureformist isiklikult kuni 15 miljonit dollarit aastas

USA vabariiklaste suure maksureformi tagajärjel on suured võitjad president Donald Trump ja kuus tema siseringi liiget. Trump isiklikult säästab maksudelt 15 miljonit dollarit aastas.

Trump saavutas eile oma esimese suure seadusandliku võidu viimase kolme aastakümne suurima maksureformiga, mis kärbib korporatsioonide ja rikaste makse, vahendab Guardian.

Washingtoni juhtiva mõttekoja, Center for American Progress (CAP) analüüsis leitakse, et ärireeglite muudatused säästavad Trumpi enda jaoks 11-15 miljonit dollarit aastas ning pärandimaksu muudatus säästab tema pärijatele potentsiaalselt 4,5 miljonit dollarit.

Seni on maksuvaba olnud paari pärandi väärtusest 11,2 miljonit dollarit. Kõike, mida on sellest rohkem, on maksustatud 40-protsendise määraga. Uue seaduse järgi maksuvaba osa kahekordistati 22,4 miljoni dollarini.

CAP teatel võidavad pärandimaksu muutmise pealt 4,5 miljonit dollarit lisaks Trumpile endale ka kaubandusminister Wilbur Ross, väikeettevõtete administratsiooni administraator Linda McMahon, haridusminister Betsy DeVos, rahandusminister Steven Mnuchin ja välisminister Rex Tillerson.

Enam kui 90 protsendi USA ettevõtete kohta kasutatakse väljendit „pass-through business”, mis tähendab, et nende tulu kantakse läbi omaniku isikliku maksudeklaratsiooni, kus seda maksustatakse tavalise tulumaksumääraga, selle asemel, et esitataks eraldi ettevõtte maksudeklaratsioon nagu korporatsiooni puhul. Uus maksuseadus alandab „kvalifitseeritud” pass-though business’ite kõrgeimat maksumäära 39,6 protsendilt 29,6 protsendile.

Oletades sellest maksimaalset kasusaamist hingab CAP laias laastus Trumpi võiduks maksudelt 11-15 miljonit dollarit. Trumpi väimees Jared Kushner võidab 5-12 miljonit dollarit ja DeVos 2,7 miljonit.

Seaduse suurim rikastele kasulik element on maksukärped korporatsioonidele. Taas on Trumpi administratsiooni liikmetel märkimisväärseid osalusi korporatsioonides ja nad on seega võitjad. CAP ei püüdnud täpseid summasid selles valdkonnas pakkuda, sest korporatsioonide maksuvõite on raske välja arvutada.