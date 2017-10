Analüütik: Esimesed märgid Rootsi kinnisvaraturu langusest võivad olla lähedal

Esimesed märgid Rootsi elukondliku kinnisvara korrektsioonist võivad ilmneda Rootsi kinnisvaraarenduse sektorist, kirjutab Bloomberg.

Rootsi suurimale eluasemelaenude andjale Swedbankile tähendab see 221 miljardi Rootsi krooni ehk 27 miljardi dollari jagu kinnisvaraarendajatele antud laene. Investorid peaksid seda riski tähelepanelikult jälgima, ütles Danske Banki vanemanalüütik Matti Ahokas.

See on päris suur avatud risk, lausus ta teisipäeval. „Keegi ei tea tegelikult, mis sellel turul toimub. Kui need lõpetavad raskustes, on ka pankadel raskused käes.“

Rootsi eluasemeturg on kaua köitnud investorite tähelepanu. Kerkivad hinnad on sundinud laenuvõtjaid võtma aina suuremaid eluasemelaene. Stockholmis on keskmine võla suhe sissetuleku suhtes 490 ja 550 protsendi vahel. Rootsi võimud plaanivad vaikselt kehtestada turu jahutamise meetmeid, kuid kui ohjamine tuleb liiga kiiresti, kasvatab see korrektsiooni riski.

Swedbanki nägemuses on kinnisvaraturg läbimas väga vajaliku aeglustumist, mis võiks tuua stabiliseerumise.

Kuigi Swedbank ei avalda seda, millistele kinnisvaraarendajatele on laenu antud, on hiljutisest ajast mitmeid näiteid mis viitavad tööstusharu raskustele. Elukondliku kinnisvara arendajad Oscar Properties, Tobin Propertis ja JM aktsiad on kukkunud, kuna investorid kardavad kinnisvaraturul võimaliku korrektsiooni.

Danske panga analüütik hoiatas, et mitmed kinnisvaraarendajad on väga võimendatud ja sõltuvad Rootsi pankade laenudest. "Isegi kui toimub väike muutus nagu näiteks projektide valmimine viibib või toimuvad muud tagasilöögid, avaldavad need suurt mõju,“ lausus ta. „Inimesed hakkavad veidi rohkem muretsema ja see on hea. Nüüd on hakkab juba turul mure tekkima.“