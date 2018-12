Analüütik: Facebookis kauba müüjate süüdistamine poodide äri kadumises on mõttetu

Müük interneti või posti teel näitab kahekohalist kasvu

Kui jaekaubanduse mahuindeks tervikuna on näidanud põhiliselt kuni 5%-list aastast kasvu, siis müük posti või interneti teel on periooditi näidanud suhteliselt tihti pigem kahekohalist kasvu. Lugedes Äripäeva artiklit Facebooki müüjatest ja selle negatiivsest mõjust jaekaubandusettevõtjatele, tuli koheselt meelde ligi kümme või veidi enam aastat tagasi alanud trend. Nimelt, füüsilistest poodidest said „proovikabiinid“ esialgu parfümeeriat müüvate poodide osas. Parfüümipoodides sai tasuta proovida testreid, mille järel kliendid läksid aga veebiportaalidesse, mis tegutsevad edukalt tänase päevani, olles oma haaret laiendanud ka juba teistele kaubagruppidele. Aasta-aastalt on sarnane trend liikunud ka rõivakaubandusse, kus on samuti näiteks toidukaubandusega võrreldes pigem kõrged marginaalid ning interneti kasutajate kasvu kõrval on ka vastavaid tooteid asutud järjest enam soetama hoopis veebist.

Mitmed sellised valdavalt veebis tegutsevad ettevõtted ei ole isegi alguse saanud Tallinnast või koguni Harjumaalt, vaid mõnest Eesti väikelinnast, mis kinnitab jällegi seda, et puhtalt Interneti ja pakiautomaatide saatel on võimalik edukaks saada pea kõikjalt tegutsedes. Tallinn on kasvanud juba piisavalt suureks, et e-poodidest tellitakse pigem kaupa oma elukohale lähimasse pakiautomaati, mis sest, et füüsiline pood asub teisel pool linna.

Lihtsam on aja kokkuhoiu mõttes tootele ise mitte järgi minna, sest edukad inimesed väärtustavad järjest enam oma aega, mistõttu Internet võimaldab vägagi efektiivselt oma ajalisi kulutusi optimeerida. Kui vaadata kasvõi Cleveroni poolt toodetavate kaupade osas ideede genereerimise protsessi, siis hulk neist on Arno Küti poolt väljendatuna esile kerkinud just seetõttu, et ta ise on tundnud turul vastavatest võimalustest puudust.

Toidupoest oma ostude kindlaks kellaajaks maja ees olevasse pakiautomaati tellimine võis veel mõned aastad tagasi kõlada kummaliselt, kuid perspektiivis on sellised trendid tõenäoliselt järjepidevalt edasiarenevad. Seda just seetõttu, et ennekõike müüakse klientidele aega, mitte tooteid. Võtame kasvõi Airbnb või Taxify, need ei ole pelgalt majutus- või sõiduteenuse pakkumise platvormid vaid ennekõike müüakse seal tarbijatele mugavust ja nende endi aega, mida on võimalik vastava teenuse tarbimise läbi kokku hoida.

Facebooki kauplejate reguleerimine probleemi ei lahenda

Interneti pealetung jaekaubandusele kui tervikule jätkub lähiaastail vähemalt sarnases tempos nagu praegu, mille juures kannatajateks on ennekõike kellegi teise brändi edasi müüvad füüsilised poed. Kui ettevõtja on puhtalt edasimüüja, siis väga suure tõenäosusega leiab tarbija samad tooted Internetist ning seda pigem alati odavamalt. Facebookis kauplejate tegevuse võimalik reguleerimine ei eemaldaks probleemi tegelikku olemust, kuna internetiühendus ning Facebookis poe pidamine on tunduvalt odavam kui lao- ja kaubanduspinna pidamine, siis jäävad perspektiivis trumbid endiselt veebikauplejate kätte. Kui detsembri algusest suudab väidetavalt maksu- ja tolliamet Airbnb’s selgeks teha, kes teenitavalt tulult makse maksab ja kes mitte, siis isegi kui kõik tulumaksu tasuma asuvad ning see ausate ja mitteausate majutajate vahel konkurentsi tasakaalustab, jätkab lühiajalise majutuse turg siiski kasvamist ning ajale jalgu jäävad traditsioonilised majutuskompleksid jätkavad uste sulgemist.

Käesoleva artikli kirjutamise hetkel olen 25-aastane ning pean tunnistama, et ma käin füüsilistel kaubanduspindadel põhiliselt ainuüksi kolmel põhjusel - toidupoes, ehitusmaterjalide poes või tööalaselt vastavat kinnisvara hindamas. Kui vähegi võimalik, siis ma üritan seda ühelgi muul põhjusel juba pikemat aega mitte teha. Enda tutvusringkonna baasilt võin faktiliselt väita, et väga suur hulk noori on käitumas suhteliselt sarnaselt.

Füüsilistes poodides käimist välditakse järjest enam peamiselt kahel põhjusel, esiteks on selleks lihtsalt ajaline kokkuhoid ning teiseks, Internetis on kõik sageli tunduvalt odavam. Internetist kaupade soetamisel peab küll nende kohalejõudmist ootama, mistõttu just viimasel põhjusel ei ole ma veel toidupoes käimist Interneti hooleks jätnud. Facebookis keegi aga laiapõhjaliselt toidukaupu müüma tõenäoliselt ei asu, sest vastavate tootegruppide marginaalid ning üldine segmendi kasumlikkus on väikeüritajate jaoks pigem kehv.