Analüütik: kinnisvaramaksu asemel vajame praegu maksurahu

Võtame nüüd kinnisvaramaksuga hoo maha. Kohe pikemaks ajaks. Me vajame praegu maksurahu, kohanemist sellega, mis on meid ärritanud terve viimase aasta. Parafraseerides klassikuid: „Elus on ka muid väärtuseid, kui maksud“.

See soov ei puuduta mind ja teisi ettevõtjaid või kõrgepalgalisi või... See puudutab paljusid. Eestis on kinnisvaraomanike protsent kogu elanikkonnast palju suurem kui jõukates OECD riikides. Meie ajalugu on lihtsalt nii asja kujundanud, et omanike seas on kõik ühiskonnagrupid – kaasa arvatud need, kel ei lähe elus kohe üldse hästi või need, kes elavad palgapäevast palgapäevani.

Ja kuigi on ka välja käidud, et kinnisvaramaks võiks asendada midagi muud, siis olgem ausad – me oleme praegu piisavalt näinud sahmerdamist stiilis tehtud-mõeldud ning paljudele võib tulla uus maks umbes selliselt, et nüüd maksame taas enam, aga teiselt poolt nagu ei muutunud midagi.

Veel enam. Et kinnisvaramaks puudutab kõiki omanikke, tekib kindlasti poliitiline tahe hakata looma maksuerisusi ja –vabastusi, tekitades nii taas ühiskonnas lõhesid. Rääkimata sellest, et sel juhul tuleb seda kõike administreerida. Ahjaa, kavalamad hiilivad kõigest kõrvale. Isegi kui summa on väike. Lihtsalt trotsist.

Õnneks on valimised tulemas ning uue maksu kuulutamine tähendab praegu poliitilist enesetappu. Seega on meil aega mõelda ja analüüsida. Eelkõige – katsuks nüüd vahelduseks ka lihtsalt natuke elada.