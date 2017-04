Analüütik: palgakasvu jätkudes suureneb tööpuudus. Eksportijatel läheb raskeks

Swedbanki portfellijuhtimise valdkonnajuht Urmas Simson ütles tänasel Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil, et palgakasv võib mõnele eksportöörile raskusi tekitada. Tööpuudus peab kasvu jätkudes tõusma hakkama.

Simson tõi välja, et tööjõukulud olid 2011. aastal kokku 7,5 miljardit eurot, 2016. aastal juba 10,3 miljardit, mis on 38-protsendiline kasv. Keskmine brutopalk oli 2011. aastal 839, 2016. aastal 1146 eurot. See teeb kasvuks 37%. Nominaalne SKT on aga selle ajaga kasvanud 25%.

Tööpuuduse määr on 6,6%, mis tähendab, et hõive on ülitugev. Kõike eelnevat arvestades ei tule ilmselt mitte kõik ettevõtted sellega toime.

„Suur palgakasv peab kas raugema või hakkame nägema kõrgemat tööpuuduse määra," ütles ta.

Simson tõi välja, et eksportöörid saavad pihta just seetõttu, et väljaspool Eestit ei huvita kedagi, et siin käib palgaralli. Samas siseturule müües saab hindu korrigeerida.