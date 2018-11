Analüütik: perede rahanduslik olukord on parem kui kunagi varem. Nii kiiret ostujõu kasvu nägime viimati eelmise majandusbuumi ajal

Palgatöötajate reaalne ostujõud tõusis aasta esimese üheksa kuu jooksul aastatagusega võrreldes ligi kümnendiku võrra. Nii kiiret ostujõu kasvu nägime viimati eelmise majandusbuumi ajal. Sotsiaalsiirete tõus ja kiire palgakasv on tugevdanud majapidamiste finantsseisu. Perede hinnang oma rahanduslikule olukorrale on konjunktuuriinstituudi andmetel parem kui iial varem, ületades oluliselt eelmise majandusbuumi aegset taset. Üle poolte peredest suudavad konjunktuuriinstituudi andmetel säästa. Majapidamiste hoiused on aastaga kasvanud kümnendiku võrra. Samas on hoiused siiski väga ebaühtlaselt jaotunud ja paljudel peredel on sääste liiga vähe. Rohkem kui pooltel klientidel on likviidseid varasid alla 500 euro.

Tarbimine on kiirest palgakasvust hoolimata mõõdukas

Kiiresti kerkinud sissetulekud jaemüügi numbrites ei avaldu. Jaemüügi maht on sellel aastal püsinud umbes samal tasemel kui aasta tagasi. Tagasihoidlikul tarbimisel on ilmselt mitu põhjust: hinnatõus, suurem säästmine ja konservatiivne maksuvaba tulu arvestus. Viimane võib tähendada tarbimise hoogustumist järgmisel aastal.

Samas autosid ja kinnisvara ostetakse üsna hoogsalt. Autoliisingute jääk on aastaga viiendiku võrra tõusnud. Korterite ostu-müügitehingute väärtus ületas maa-ameti andmetel kümne kuuga eelmise aasta taset umbes kümnendiku võrra.