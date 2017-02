Analüütik: tööjõukulude osakaal ettevõtete käibes on tõusnud 15 aasta kõrgeimale tasemele

Kui välja arvata 2009. ehk kriisiaasta, siis on tööjõukulude osakaal ettevõtete käibest kasvanud vähemalt 15 aasta kõrgeimale tasemele ning see on aidanud kaasa ettevõtete kasumite vähenemisele, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, kirjutab err.ee.

"Sellel aastal on küll ettevõtete käive paranema hakanud, aga tööjõukulud on kasvanud kiiremini ning tööjõukulude osakaal ettevõtete käibes on kasvanud vähemalt 15 aasta kõrgeimale tasemele, välja arvatud 2009 - see oli kriisiaasta. See on ka osalt aidanud kaasa ettevõtete kasumite vähenemisele," nentis ta.

Analüütiku sõnul oli 15 aasta madalaimal tasemel ka kasumlikkus ehk ettevõtete kasumi osakaal käibest. Investeeringud on languses neljandat järjestikust aastat.

"Kui ettevõtetel on kasumid väiksemad, on ka investeerida raskem.

Investeeringute puhul on huvitav, et kuigi ettevõtete laenuportfelli kasv kiirenes, samuti on ettevõtete sektoris kindlustunne paranenud ja vabakapitali osakaal vähenenud, siis on investeeringud ikkagi üllatavalt nõrgad. Seda ei saa ajada selle kaela, et ettevõtetel on kasumid vähenenud /.../. Mingisugune ebakindlus ettevõtetel praegu on, mis investeeringuid vähendab," tõdes ta.

Riigikogu liikmest majandusanalüütiku Maris Lauri hinnangul on ettevõtete investeerimisvõimaluste vähenemine pikemas vaates kehvapoolne areng.

"Kui ettevõtted ikka tehnoloogiliselt ennast ei uuenda ja laiendamisse ei investeeri, on raske oodata nii tootlikkuse kasvu kui tugevat majanduskasvu - need asjad on ikka ettevõtluses kinni, kui ettevõtted ei näe positiivseid asju," lausus ta.

Ta märkis, et ettevõtetel on väga tugev palgasurve ning kulude pool sööb märkimisväärselt kasumit ära, samas ei saa eriti hindu tõsta, sest inflatsiooni ei ole ja konkurents on äärmiselt tihe.