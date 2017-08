Analüütik: Trump on Twitterile väärt 2 miljardit dollarit

Ilma USA presidendi Donald Trumpita kaotaks Twitter pea viiendiku oma väärtusest, kirjutab Bloomberg.

Sellele järeldusele jõudis Monness Crespi Hardt & Co. analüütik James Cakmak, kelle sõnul kaotaks Twitter ligikaudu 2 miljardit dollarit oma turuväärtusest, kui Trump lõpetaks säutsumise.

Kaotuse all ei mõtle analüütik seda, et presidendi lahkumine Twitterist tooks kaasa massilise kasutajate kaotuse, vaid prominentse säutsuja lahkumine tooks kaasa mittemateriaalse vara languse.

"Pole olemas paremat reklaami, kui Ameerika presidendist kasutaja," selgitas Cakmak. Tema sõnul kasutab Twitterit ligikaudu 125 miljonit kasutajat päevas ning see arv on tõusnud 12% võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Donald Trumpil on 36 miljonit jälgijat ning ta on postitanud enam kui 35 000 säutsu.

Samas Bloombergi andmetel on Twitteri aktsia langenud 14% alates Trumpi ametiaja algusest 8. novembril.