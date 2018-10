Analüütik: valimiste sürpriis. Kõigile rohkelt... mittemidagi

Mulle kongressid meeldivad, sellised rõõmsameelsed, palju lubavad (kuid mitte paljulubavad), ka hoiatavad (ärge alluge provokatsioonile). Eh, veidi vanaaegne aga vahva nagu stand-up ülesastumised ja teised lustakad lavatükid. Mind arveametnikuna huvitavad muidugi kõikvõimalikud uusmatemaatilised avastused ja tuletised. Puhas nauding. Jälgin huviga, kuidas kõik kongressiosalised on järjekordse perpertum mobile leiutamise üle rõõmsad, patsutavad üksteist õlale ja kinnitavad selle õiglast eesmärki tormiliste ovatsioonidega. Kui loed poliitloosungit, et Meie edu saladus on, et seisame iga inimese heaolu eest küsimata, kus ta elab või kellena töötab, millist maailmavaadet kannab või mis soost ja rahvusest ta on. See keskne põhimõte eristab meie koduerakonda kõigist teistest, siis kõlab see nagu (h)igiliikur, univarsaalpesupulbri reklaam või aritmeetiline ime.

Kuid nii nagu universaalpesupulber ei aita mitte igat pesu puhtaks teha (osa jääb mustaks ja osa laguneb ära) nii ei saa üks poliitjõud seista iga inimese heaolu eest. Erakonnad saavad vaid luua või mitteluua keskkonna, kus inimesed ise enda heaolu kasvatamisega hakkama saavad. Vaadates järjekordselt välja paisatud kauneid sütitavaid sõnajadasid ja hinge poeb kartus, et kus siin nüüd järgmine heategu, nagu märg kompress, tulemas on. Midagi pole teha, kui kellegi heaolu kasvatatakse administratiivselt, siis lähtudes energia jäävuse seadusest peab kellelegi heaolu vähenema. Heaolu administratiivsel „tõstmisel“ on järelmid, täpselt nii nagu olid järelmid maksusüsteemi segi löömisel.

Käesoleva sajandi suurim maksureform?

Tuleb tunnustada Dr Riigi juhtjõule selle eest, et leidis mooduse kuidas tagaukse kaudu anda eluõigus oma ammusele unistusele, astmelisele tulumaksule. Seda tehti väga nutikalt tagaukse, maksuvaba tulu tõstmise, kaudu . Partnerid mängiti üle. Kuigi ettepanek tuli partnerilt, siis seda ei mäleta enam keegi, sest suurvend on teada andnud, et just nemad tõstsid tulumaksuvaba miinimumi keskmise ja madalama palgaga inimestele 500 eurot kuus.

Sajad tuhanded inimesed võidavad nüüd igakuiselt 64 lisaeurot. See on käesoleva sajandi suurim maksureform, mida ei söanda ükski erakond enam tagasi pöörata. Tore, kuid miks Dr Riik ei räägi nendest sadadest tuhandetest kelle tehti märga kompressi, kelle heaolu vähendati. Hakkame peale kasvõi pensionäridest. Aasta alguse Sotsiaalkindlustusameti uuringust selgus, et võrreldes läinud aasta detsembriga vähenes 60 644 töötava pensionäri ehk 57% aktiivpensionäridele väljamakstud pension. Selline meede siis vanemaealise elanikkonna pensionipõlve parandamiseks ja tööga hõivatuse turgutamiseks? Veider, aga tõsi.

Kui neid sambaid ees ei oleks...

Kui pea 60% aktiivpensionäridest kaotasid pensionis, siis miks üldse pensionifondidesse raha koguda? On ju nemad need, kellel üldse midagi II sambasse koguneda saaks ja kes usinasti täidavad ka I sammast? Tegelikult on pensionide sundkogumine (I, II sammas), kui vanaduspõlve kindlustamise vahendid, kuidas seda viisakamalt öeldagi, võib-olla … ületähtsustatud. Nagu äsjane OECD pensioniuuring (10 aastat) kujukalt näitas, siis on turgude tõus siinsetest fondidest mööda läinud ja meie pensionifondide reaaltootlus on –1,3%, mis on viletsaim tootlus Euroopa riikide seas. Samas parimaid tootlusi tegid Holland (4,4%) ja Sloveenia (4,6%).

Eelmisel aastal oli meie pensionifondide reaaltootlus -0,1%ga nn rikaste riikide klubi (OECD) liikmesriikide tagant teine tulemus, jäädes alla inflatsioonile. Veel nukrama pildi süsteemist maalib asjaolu, et osad meie omamaised fondid on 10 aasta keskmisena saavutada kasvuks 6-6,5%, mis tähendab, et teised mitte nii omamaised, põletavad meie raha kiirusega -3/-4% aastas. See näitab ilmekalt pensionirahade opereerimise mehhanismi süsteemset viga. Nii, et meie kogumine pensioniteks on kokkuvõttes keskmiselt kulu, mitte tulu. No nagu negatiivne intress pangahoiustelt. Põhimõtteliselt on selline „kogumine“ piinlikkustvalmistav, lausa skandaalne, sest suurendab lõhet kogutud (loe: raisatud) raha vähenemise ja oludest tingitud vajaduste kasvu (maksumaksjate vähenemise/vananemise, inflatsioonist tingitud elukalliduse ning ravikulude tõusu) vahel.

Nüüd püüavad poliitinimesed valimiskünnisel üksteise võidu pakkuda „ekstrapensionitõusu“. Juba on tehtud pakkumisi tõsta 100 eurot ja kohe trumbati see teise pidukonna poolt üle nagu oksjonil. Kõik pole veel oma pakkumisi teinud, nii et ootame huviga milliseid pakkumisi meie raha eest tehakse. Ning jällegi, selline tee võib tunduda küll hetkel hädavajalik, kuid näitab veelkord, et pensionikogumise süsteem on rikkis. Pension peab kogunema isiklikust panusest st et majanduskeskkond on vaja muuta vastavaks. Selliseks, mis võimaldab koguda vahendeid ja lisavahendeid pensioniteks.