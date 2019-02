Analüütikud hoiatavad: esimest korda kolme aasta jooksul USA firmade kasumid vähenevad

Briti majandusleht Financial Times kirjutab FactSeti andmetele tuginedes, et analüütikute ootusete kohaselt väheneb ettevõtete kasum aktsia kohta esimeses kvartalis 0,8%. See on dramaatiline vähenemine, kui arvestada, et alles detsembri lõpus oodati 3,3-protsendilist kasvu. Kui prognoosid tõeks osutuvad, on see esimene selline kukkumine alates 2016. aasta teisest kvartalist.

Mure selle aasta kasumikasvude pärast algas juba eelmisel aastal ning väljavaated muutuvad üha tumedamaks sedamööda, kuidas ettevõtted oma eelmise aasta viimase kvartali tulemusi avaldavad.

S&P 500 ettevõtetest on tulemused avaldanud ligi pooled ning nendest selgub, kasumid on kasvanud kokku 12,4%. Kuid eelmise aasta kasumlikkust toitsid ettevõtete tulumaksukärped. Tänavu seda mõju enam ei ole. Sellele vaatamata nähakse survet siiski rohkem marginaalides, mitte üldises kasumis.

Koos kasumiprognoosidega vähendamisega langetasid analüütikud ka S&P 500 ettevõtete käibeootusi. Esimeses kvatalis peaksid käibed kasvama 5,7%.

„Marginaalide küsimus saab olema selle aasta oluline teema,“ lausus Pacific Life Fund Advisorsi investeerimisjuht Max Gokham. Kasumlikkust vähendavad kõrgemad tööjõukulud ning kaubandussõja loodud segadus, mis lõhub tarneahelaid.

Mitmed S&P 500 sektorid seisavad silmitsi ka toormehindade ning Hiina majanduse aeglustumisega seotud riskidega.