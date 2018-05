Analüütikud: Tallinna Sadama aktsia hinnaga ei tohi eksida

Kui valitsuse eesmärk oli Tallinna Sadama osalust börsile viies tuua turule uus rahvaaktsia, peab märkimise hinnavahemik olema piisavalt atraktiivne, ütlesid börsianalüütikud err.ee'le.

Trigon Capitali fondijuht Mehis Raud ütles ERR-ile, et kui riik tahaks üle lüüa omaaegse Tallinki aktsiaemissiooni erainvestorite huvi, võiks hinnastamine olla atraktiivne.

"Hinnast sõltub väga palju, kui huvitavaks ta muutub jaeklientide jaoks ja kui huvitavaks institutsionaalsete investorite jaoks. Meie jaoks muutub asi huvitavaks siis, kui dividenditootlikkus jääb 6,5 protsendi juurde või ülespoole," lausus Raud.

Ettevõtte on lubanud maksta kahel aastal dividendi 30 miljonit eurot, mis 6-protsendilise tootlikkuse juures tähendaks ettevõtte turuväärtust ehk turukapitalisatsiooni 500 miljoni juures ja 6,7 protsendi juures 450 miljonit.

Kui turukapitalisatsioon jagada Tallinna Sadama aktsiate enam kui 260 miljoni koguarvuga, saab sellelt tuletada aktsiate märkimise hinnavahemiku prognoosi, selgitas analüütik.

"Tundub, et inimestel vaba raha on. Nüüd, kus Olympic võeti üle, tekkis vabu vahendeid juurde. Keskkond on soosiv, intressid ei ole hakanud veel üles minema. Kui märkimishind on mõistlik, võib Tallinna Sadamast kujuneda huvitav aktsia jaeinvestorite jaoks," kommenteeris Raud.