Andmejälgija paljastas notarite salajased toimingud

Kevadest tööle hakanud Andmejälgija teenus valmistab notaritele peavalu, eriti testamentide puhul.

Tänavu märtsist on igaühel võimalik portaalis eesti.ee kontrollida, mis riigiametid on nende andmeid rahvastikuregistrist vaadanud. Õige pea selgus, et Andmejälgija-nimeline teenus näitab peale inimese enda omade ka tema lähikondlaste päringuid. Näiteks kui päring on tehtud e-tervises ja inimene ise ei ole arsti juures käinud, võib tegemist olla automaatpäringuga ja tegelikult käis arstil mõni tema lähedane. See tähendab, et inimese andmetes on tuulatud automaatselt ilma põhjuseta.

Uus teenus teeb tõsist muret notaritele, kes peavad rahvastikuregistris päringuid tegema, näiteks kui on vaja välja selgitada, kas kinnisvara võib olla abikaasade või endiste abikaasade ühisvara, või kui tuleb andmetele tuginedes pärimismenetlusi korraldada, sealhulgas võimalikke pärijaid välja selgitada. Seadus kohustab notareid saladust hoidma.