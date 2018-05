Andres Sõnajalg: võitleme Tootsi tuulepargi pärast edasi

Mullu novembris Tootsi tuulepargi enampakkumise kohtus vaidlustanud vennad Sõnajalad alla anda ei kavatse ja on valmis tuuleenergia tootjate õiguste eest lõpuni võitlema, vahendab Äripäev.

“Tuuleenergia turule soovib jõuliselt tulla erakapital. Riik ei peaks erakapitali sealt välja lükkama,” rääkis Eleon ASi üks omanikest ja tuuletehnoloogia liidu juhatuse liige Andres Sõnajalg Äripäeva reedeses raadiosaates “Kuum tool”.

Tootsi tuulepargi ümber toimuv on Sõnajala sõnul vaid üks näide sellest, kuidas riik eraettevõtteid turult välja puksib. Samas on tegemist paljude arendajate jaoks magusa alaga, kuna see on üks vähestest Mandri-Eestis, kus pole tuuleparkide rajamiseks seatud piiranguid.

