Anne Mere: hetkel on selgusetu kaua streik kestab

HKScan Estonia juhatuse esimeese Anne Mere ütles Ärilehele kommentaariks streigi võimalike mõjude kohta, et praegu on ebaselge kaua tähtajatu streik kestab.

”HKScan Estonia on streigiteate kätte saanud, hetkel tutvume sellega ning kujundame lähiajal oma seisukohad. Esmapilgul tundub, et meil on vaja küsida streigiteate osas täpsustusi,“ HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. “Praegusel hetkel on ebaselge kui pikalt streik kestab ning kas streigiga on hõlmatud vaid veidi üle 2% töötajatest, kellega pidasime läbirääkimisi detsembri keskpaigani, või on hõlmatud rohkem töötajaid. Seetõttu on raske hinnata streigi võimalikku mõju."

"Tööandja jaoks on streigiteade kahetsusväärne, kuna ettevõte tegi aasta viimastel kuudel mitmeid olulisi ning ka rahaliselt suuri otsuseid, mis aitavad kaasa parema töökeskkonna ja rahulolu loomisele," märkis ta. "Samuti otsustasime selle aasta teises kvartalis kogu ettevõtte palgafondi 5% võrra suurendada.“