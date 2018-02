Anne Mere: kommunikatsioon võiks ametiühingute poolt olla parem, ma ei saa aru, miks oli vaja praegu streikida

HKScan Estonia juht Anne Mere tõdes täna hommikul ajakirjanikele, et ametiühingute poolt võiks kommunikatsioon olla parem.

Mere sõnul on streikijate nimekirjas 23 inimest. Ametiühingud lubasid streikijate nimekirja hommikul kella 7.30-ks, kuid see nimekiri saabus alles 8.15. „Kindlasti võiks kommunikatsioon ametiühingute poolt olla parem,“ lausus Mere.

Tema sõnul jätkub töö ettevõttes tavapärases rütmis, töötab tapamaja ning ka ettevõtte teised üksused.

Mere sõnul on nad töötajatega läbirääkimisi pidanud juba eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses ning ka eelmisel nädalal. Ettevõte on tema kinnitusel omalt poolt teinud rea ettepanekuid nii palga- kui töötingimuste parandamiseks. Mere sõnul vaatab ettevõte esimese kvartali jooksul üle palgapoliitika ning palgafondi suurendatakse 5%. Selle põhjal tehakse II kvartalis muutused ning selgub kellel, millal ja kui palju palk muutub.

„Meie ettepanek oli mitte streikida ja oodata paar kuud, mil on uus palgasüsteem paigas. Ma ei saa aru, miks oli vaja praegu streikida,“ lausus Mere.

Mere tõdes, et ei oska ennustada, kui pikalt streik võiks kesta ning kas toetusstreigiga võiks liituda uusi töötajaid. „Ma loodan, et neid ei tule, ettevõte on omalt poolt väga palju teinud, et töötingimusi ja palgatingimusi parandada,“ lausus Mere. „Ei oska ennustada, võtame päev korraga,“ lausus ta.