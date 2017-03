Anne Mere: koostöö HKScanist vallandatud juhtidega jätkub, nad istuvad nüüd meie vastas, mitte enam mõlemal pool lauda

HKScan Baltikumi juhi Anne Mere sõnul pole aasta lõpus Rakvere ja Talleggi lihatööstuste juhatuse suurpuhastuseni viinud sisejuurdlus veel lõppenud.



Tööjõupuudus kimbutab ka suurkontserni: kohati sõidutavad farmi juhatajad ise töölisi tööle ja tagasi koju.



Mere sõnul identifitseerivad inimesed end järjest rohkem toidu kaudu. „Toit on elustiil või isegi religioon,” ütleb ta. Ja eestlased on endiselt lihausku – eelmisel aastal liha tarbimine suurenes.

Anne Mere võttis HKScan Baltikumi juhtimise üle mullu hilissügisel, kui kontsern algatas toonaste juhtide kohta sisejuurdluse. Uurimise käigus selgus, et juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi: ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mis kuuluvad neile endale või nendega seotud osapooltele. Mere rääkis Ärilehele, milline on olukord suurettevõttes nüüd, mõned kuud hiljem.

Kuidas hindate seda, mismoodi Eesti HKScani juhtide sisejuurdlus toimus ja avalikkust sellest informeeriti? Kas midagi oleks saanud teha paremini või teistmoodi?

See oli meile esmakordne kogemus ja rabedust oli kindlasti. See juhtus ju veel enne jõule, kui oli eriti tähtis, et kõik protsessid toimiksid ja toorainet jätkuks. Aga kõik läks hästi, müts maha kogu meeskonna ees, sest sisejuurdlus oli ebameeldiv kõigi jaoks. Ka minu jaoks, sest olen ju kõigi inimestega koos töötanud. Praeguseks on olukord stabiliseerunud, kõik positsioonid täidetud ja vastutused jagatud. Mul on eriti hea meel selle üle, et uued juhid leidsime maja seest.