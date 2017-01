Keskerakond peab vajalikuks kaaluda ministril võimalust korraldada Riigi Kinnisvara Aktisaseltsis audit, et kummutada kõik tekkinud kahtlused antud teemas. Samuti tuleks terasem pilk suunata teistegi riigiettevõtete senisele juhtimisele.

Riigikogu korruptsioonikomisjoni liige, keskerakondlane Anneli Ott sõnas, et lisaks sellele, et Riigi Kinnisvara AS-i toonane nõukogu juht Taavi Rõivas tuleb komisjonile selgitusi jagama, tuleks selguse saamiseks vajadusel korraldada ettevõttes ka sisekontroll.

„Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et riigihalduse minister Mihhail Korb peaks korraldama auditi,“ ütles Ott. Ta lisas, et on arusaadav, et praegune minister pole kõigi asjaoludega kursis, kuid loodetavasti saab ta oma haldusalas asuvast riigiettevõttest adekvaatse informatsiooni, mis tehingu küsimust tekitavatele üksikasjadele selgust annaks.

Oti sõnul tuleb tõsiselt üle vaadata ka teistel ministritel see, kas nende haldusala riigiettevõtteid on heaperemehelikult juhitud. „Eelmise aasta novembris võimust ilma jäänud erakond on riiki juhtinud väga pikalt ja kahtlemata on nii Arsenali kui ka Tallinna Sadama võtmes tekkimas kahtlus, et küsitavusi on esinenud teisteski riigiettevõtetes,“ tõdes Ott.

Eelmisel nädalal kirjutati meedias, et Arsenali keskuses olid reformierakondlasel Rain Rosimannusel varjatud huvid. Varem riigile kuulunud kompleks pandi müüki ja pakkumiste tähtajaks oli vaid kolm nädalat. Arsenali müüs riigile kuuluv Riigi Kinnisvara AS, mille nõukogu esimees oli toona reformierakondlane ja endine peaminister Taavi Rõivas.