Annetused kerkisid rekordtasemele. Kellele rikkad oma raha annavad?

Kõige suuremat kasvu said nautida fondid, kuhu voolas raha 16 protsenti rohkem. Seda eelkõige tänu sellele, et superrikkad tegid omanimelistesse fondidesse suuri annetusi. Nii paigutasid Facebooki juht Mark Zuckerberg ja tema naine Priscilla Chan Chan Zuckerberg Foundationisse 1,9 miljardit dollarit ning Delli asutaja Michael Dell koos oma abikaasa Susaniga miljardi Michael and Susan Dell Foundationisse.

CNBC kirjutab et ei ole selge, kuidas uus maksuseadus selle ning järgmiste aastate annetusi mõjutab. Kuigi annetuste maksusoodustused säilivad, siis standardmäär tõsteti perede jaoks 24 000 dollarile, mis vähendab annetuste atraktiivsust vähem rikaste jaoks.

Prognooside kohaselt vähendab maksumuudatus keskklassi perede annetusi sel aastal 14 miljardi dollari võrra.