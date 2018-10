Annetused parteidele: Reformierakond sai kolmandas kvartalis üle 120 000 euro, sellest enam kui kolmandik tuli Vjatšeslav Leedolt

Enim annetusi sai Reformierakond (120 389 eurot), teiseks jäi Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (103 170 eurot). Ülejäänud erakonnad said juba oluliselt vähem.

Reformierakonna annetuste kogusummast enam kui kolmandik pärines ühelt isikult, ettevõtja Vjatšeslav Leedolt. Ta annetas parteile 45 000 eurot.

Hiljutisel Äripäeva konverentsil Äriplaan 2019 märkis Leedo, et on parteidest toetanud Reformierakonda. Küsimusele, kui paljuga, vastas Leedo: "Nii vähe kui võimalik," lisades, et ta lubas Reformierakonnale veel maksta. Seda sellepärast, et ta on pensionär ning reformistid lubasid pensioni tõsta natuke. "Miks anda? Omakasu peab alati meeles olema," lausus Leedo.

Tutvu erakondadele tehtud annetustega