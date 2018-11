Ansip Eesti kukkumisest teise gruppi: on väga suur viga kui praegustel headel aegadel suudame vaid nibin-nabin Euroopa eelarvereegid täita

„See ei ole Eesti jaoks normaalne kui meie riigi rahandus ei ole enam sellises korras, et me oleme langenud teise gruppi ja me ei ole enam esimeses. Praegu, majanduse headel aegadel ei peaks kõlkuma kusagil reeglitele vastamise ja nende rikkumise piirimail,“ ütles Ansip. „Headel aegadel tuleb valmistuda halvemateks aegadeks. Langemine teise gruppi tähendab, et me ei valmistu nendeks. Minu arvates on see suur viga,“ rääkis ta.

Euroopa Komisjoni eile avaldatud raporti kohaselt vastavad Euroopa Liidu eelarvenõuetele Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Küprose, Leedu, Luksemburgi, Malta, Madalmaade, Austria ja Soome tuleva aasta eelarvekavad. Eesti, Läti ja Slovakkia eelarvekavad on nõuetega üldjoontes kooskõlas.

Eesti oli teises grupis ka aasta tagasi. Toona vastasid eelarvereeglitele kuue liikmesriigi- Saksamaa, Leedu, Läti, Luksemburg, Soome ja Madalmaade 2018. aastat eelarvekavad. Lisaks Eestile kuulusid aasta tagasi teise gruppi Iirimaa, Küpros, Malta ja Slovakkia. Peale Eesti ja Slovakkia on teised suutnud oma eelarvekavad reeglitega täiesti vastavusse viia. Lõunanaabrid lätlased on aga tänavu langenud meie juurde teise gruppi.

2017. aasta eelarvekavaga oli Eesti nende viie riigi seas, kelle eelarve vastas reeglitele.