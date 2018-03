Ansip: ei ole me nii rikkaks saanud, et võiksime oma raha sadade miljonite kaupa Lätti vedada

Andrus Andsip Foto: Karin Kaljuläte

Kui ikka näed, et otsus on vale, siis tuleb see ära parandada, mitte pea liiva sisse peita, mitte hakata näpuga näitama või süüdistama ajakirjandust ja kommunikatsiooni oma lollustes, pahandab ekspeaminister, Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip praeguse valitsusega Äripäevas.