Ansip Euroopa Komisjoni suurest plaanist: tehisintellekt ei ole tore hobi, see on meie tulevik

"Mul on hea meel, et Euroopa riigid on teinud suuri edusamme. Oleme otsustanud koondada ühiselt andmed – tehisintellekti tooraine – näiteks sellistes sektorites nagu tervishoid, kus tehisintellekt aitaks parandada vähi diagnostikat ja ravi," kirjeldas digitaalse ühtse turu eest vastutav eestlasest asepresident Andrus Ansip.

Ta lisas, et plaan on hakata koordineerime ka investeeringuid. "Meie eesmärk on suurendada era- ja avaliku sektori investeeringuid 2020. aasta lõpuks vähemalt 20 miljardi euroni. See on väga oluline majanduskasvu ja tööhõive seisukohast. Tehisintellekt ei ole tore hobi, see on meie tulevik," lausus Ansip.

Kavas pakutakse välja ühismeetmed liikmesriikide, Norra, Šveitsi ja komisjoni tihedamaks ja tõhusamaks koostööks investeeringute suurendamisel, andmete kättesaadavuse parandamisel, oskuste suurendamisel ja usalduse tagamisel.

Komisjon on kavas veendunud, et parem koordineerimine on hädavajalik, et Euroopast saaks maailma juhtiv piirkond tipptasemel, eetilise ja turvalise tehisintellekti arendamisel ja kasutuselevõtul.

Liikmesriikide, Norra, Šveitsi ja komisjoni esindajad on viimase kuue kuu jooksul korduvalt kohtunud, et teha kindlaks sünergiad ja ühismeetmed, mis vaadatakse läbi ja mida ajakohastatakse igal aastal. Esikohale on seatud avaliku huvi valdkonnad, nagu tervishoid, transport ja liikuvus, julgeolek ja energeetika. Kokku lepiti järgmises.

1. Investeeringute suurendamine partnerluste kaudu