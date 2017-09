Ansip tutvustas ELis isikustamata andmete vaba liikumise uut raamistikku

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku võtta vastu uued normid, millega paremini reguleerida isikustamata andmete vaba liikumist ELis.

Koos seniste isikuandmeid reguleerivate normidega võimaldavad uued meetmed isikustamata andmeid talletada ja töödelda kogu liidus. See parandab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja muudab tänapäevasemaks avalike teenuste pakkumise ELi andmeteenuste ühtsel turul.

Andmete asukohapiirangute kaotamist peetakse kõige olulisemaks teguriks, mis peaks aitama andmemajanduse väärtust aastaks 2020 kahekordistada (kuni 4%-ni SKTst).

„Euroopa digitaalmajandus on riikide kaupa killustunud. See takistab Euroopa laiemat digitaalarengut. Uus määrus koos ELi isikuandmete kaitset käsitlevate normidega võimaldaks iga liiki andmetel ühtsel turul vabalt liikuda. Andmete vaba liikumine omakorda aitab väikeettevõtteid ja idufirmasid, lihtsustades uute, innovatiivsete teenuste väljaarendamist ja uutele turgudele sisenemist,“ selgitas digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Selge, terviklik ja prognoositav raamistik aitab muuta ELi andmetalletus- ja andmetöötlusteenuste turu konkurentsivõimelisemaks ja integreeritumaks.

Raamistik hõlmab kolme elementi: isikustamata andmete piiriülese vaba liikumise põhimõte, mille kohaselt ei saa ükski liikmesriik enam nõuda, et organisatsioonid talletaksid või töötleksid andmeid tema territooriumil, v.a avaliku julgeolekuga seotud juhtudel; andmete regulatiivseks kontrolliks kättesaadavuse põhimõte, mille kohaselt saavad pädevad asutused kasutada oma andmetega tutvumise õigust sõltumata sellest, kus ELi paigas neid talletatakse või töödeldakse; ELi toimimisjuhend, mille eesmärk on kaotada tõkked, mis takistavad pilvsalvestuse teenusepakkujate vahetamist ja andmete portimist tagasi kasutajate oma IT-süsteemidesse.

Uued normid parandavad õiguskindlust ja suurendavad ettevõtete ja organisatsioonide usaldust süsteemi vastu. Need võimaldavad kujundada välja tõeliselt ühtse andmete talletamise ja töötlemise ELi turu, mis omakorda muudab Euroopa pilvetööstuse konkurentsivõimelisemaks, turvalisemaks ja usaldusväärsemaks ning andmetalletus- ja andmetöötlusteenuste hinnad kasutajate jaoks odavamaks. Eeldatakse, et kuna uued normid suurendavad usaldust, hakkavad ettevõtted pilveteenuseid rohkem kasutama ja tunnevad ennast uutele turgudele sisenedes kindlamalt.

Samuti saavad nad oma asutusesisesed IT-vahendid viia kõige kulutõhusamasse asukohta. Kokkuvõttes tähendab see, et ELi SKT kasvab aastas hinnanguliselt 8 miljardit eurot.