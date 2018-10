Anton Skvortsov: finantsturgudel kardetakse intressimäärade tõstmist ja poliitilisi riske

Tema sõnul kardavad investorid, et USA föderaalreserv võib minna intressimäärade tõstmisega liiga kaugele ning muuta nii raskemaks ettevõtete jaoks laenu saamise ja vähendada sellega ka tarbimist.

Viimase kuu sündmused on kärpinud küll maailma aktsiaturu kapitalisatsiooni rohkem kui viis protsenti, ent uue finantskriisi algusest on siiski veel vara rääkida. USA aktsiaturu tulemus on kõigi teiste suuremate turgude tulemustest endiselt parem ka pärast seda kui S&P 500 aktsiaindeks langes oktoobris 5,6%, sest aastases võrdluses saab rääkida endiselt kasvust.

Erinevate riikide aktsiaid hõlmava laiapõhjalise MSCI All Country World Index päevased muutused näitavad Skvortsovi hinnangul hoopis seda, et volatiilsuse tase pöördub tagasi oma ajaloolise keskmise juurde. „Investorid on harjunud viimase aja keskkonnaga, mida iseloomustab väike volatiilsus ja vähene hinnakõikumine. Kui 2017. aasta jooksul oli vaid kolm sellist päeva, kus nimetatud indeks muutus ühe päeva jooksul rohkem kui üks protsent, siis tänavu on selliseid päevi olnud juba 25. Kui asetada see aga pikemasse perspektiivi, siis näeme, et see pole midagi ebatavalist – alates 2000. aastast on indeks teinud mainitud kõikumisi igal aastal keskmiselt 52 päeval,“ selgitas ta.