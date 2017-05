Ants Leemets Tallinna lisaeelarvest: prioriteet peaks olema hariduse edendamine, mitte propagandakulude suurendamine

Täna on Tallinna Linnavolikogus esimesel lugemisel Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve. Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon lisaeelarve vastuvõtmist ei toeta.

Reformierakonna fraktsioon on seisukohal, et kuna Tallinna linna 2017. aasta eelarve võeti vastu alles mõned kuud tagasi, siis ei ole hetkel veel vajadust uue lisaeelarve järele. "Lisaeelarve oleks otstarbekam koostada sügisel," on fraktsioon seisukohal.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Ants Leemetsa sõnul jääb lisaeelarve puhul arusaamatuks linnakantseleile raha juurde andmine. "Mina ei näe mõtet, miks on vaja anda linnakantseleile juurde ligikaudu kaheksasada tuhat eurot. Samal ajal saab haridus täiendavat rahastust ainult kuuesaja euro ulatuses. Priotiteet peaks olema hariduse edendamine, mitte propagandakulude suurendamine," ütleb Leemets.

Fraktsiooni liige Kairi Uustulnd lisab, et Reformierakonna fraktsioon ei nõustu Tallinna Televisioonile täiendava raha eraldamisega. "Lisaeelarves on Tallinna Televisioonile ette nähtud sada tuhat eurot seadmete soetamiseks ning neliteist tuhat eurot täiendava toetusena," täpsustab Uustulnd.

"On põhjust arvata, et täiendav toetus kulub Tallinna Televisiooni uue ühiskondliku nõukoja loomisega seotud kuludeks, mille eesmärk on saada ühiskonnas laiemat toetust linnajuhtide propagandaprojektile," lisab ta.

Lisaeelarvega kavandatakse ka investeeringute tegemist reservide arvelt. Reformierakonna fraktsiooni sõnul ei ole linnavolikogu nende reservide olemasolust teadlik.