Anu- Mall Naarits ostis koolitusfirma Invicta, soomlased lõpetavad Eestis tegevuse

Anu-Mall Naaritsale kuuluv OÜ Turundusproff omandas veebruari alguses Eesti ühe tuntuima koolitusfirma FCG Invicta OÜ, mis kuulus seni Soome kontsernile FCG. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

OÜ Turundusproff ainuosaniku ja juhatuse liikme Anu-Mall Naaritsa sõnul jätkab Invicta tegevust iseseisva äriühinguna ning ärinimi muudetakse Invicta OÜ-ks. Ettevõte jätkab juhtimiskoolituste, konsultatsiooni ja kootsingu teenuste pakkumist. Samuti jätkab Invicta tegevust samade meeskonnaliikmete ning treeneritega.

„Mul on hea meel, et saime osta hea maine ja pikaaegsete kogemustega peamiselt juhtide koolitamisega tegelenud firma. Omalt poolt loodame luua sünergia meie seniste ettevõtete ja Invicta vahel kõiki ettevõtteid kasvatada,“ märkis Anu-Mall Naarits.

Invicta müünud FCG Soome Consulting Group Ltd teatas, et jätkab oma rahvusvahelise võrgustiku laienemist ja koolitustegevust Soomes ja Rootsis, kuid lõpetab koolitustegevuse Eestis. Kõige olulisem tehingu sõlmimise põhjusena tõi FCG välja, et tema strateegilised prioriteedid kasumliku kasvu saavutamiseks asuvad muudel turgudel. "Eesti kompaktne suurus eelistab kohalikke mängijaid, Turundusproff on tugev mängija," teatas FCG.

Turundusproff omandas 2010 aastal samuti soomlastelt Soome Markkinointi Instituuti’lt turunduskoolituste ettevõtte, mis kannab brändi nime Marketingi Instituut. Peale omandamist on ettevõtte käive kasvanud enam kui 10 korda. Eelmisel aastal võttis Turundusproff üle ka juhtimisajakirja Director ning ajakirja Inseneeria väljaandmise. OÜ Turundusproff annab tööd 16 inimesele, firma käive ulatus 2017 aastal 866 000 euroni.

Invicta on 1990 aastal loodud koolitusfirma, mis annab käesoleval hetkel tööd 7 inimesele. Firma käive ulatus 2017. aastal 350 000 euroni.