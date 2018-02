Appi, maja vajub! Pole hullu, tõstame tagasi

Ära vajunud ehitis on tõeline õudusunenägu. Õnneks on loodud tehnoloogia, mis selle probleemi lahendab. Erinevaid võimalusi on olnud ka varem, need on ajamahukad ja igapäevaelu häirivad.

Ureteki tehnoloogia on ära vajunud pinnaste parandamise viinud täiesti uuele tasemele. Nende välja töötatud unikaalse geopolümeeriga saavad siinsed ehitised vajumise probleemile kiire lahenduse.

Buumiaegsete majade häda

“Väga palju probleeme on buumiaegsete, 2007.–2008. aastatel ehitatud majadega,” sõnab Uretek Balticu juht Roman Reiner-Latõšev. Peamine põhjus seisneb aluspinnastes, mis on jäänud korralikult tihendamata. Nüüd on tulemus vajuvate vundamentide, põrandate ning taristute kujul käes.



Tehnik mõõdistamas põranda kõrgust enne töö alustamist.

“Kui põranda ja liistu vahele tekib vahe, on juba probleem,” selgitab Reiner-Latõšev, kelle sõnul viitab igasugune pragu sellele, et konstruktsioonis on tekkinud nihked või liikumised. Ja sellisel juhul peaks kohe ka spetsialisti poole pöörduma. Mida aeg edasi, seda suurem kahju tuleb.



Ureteki meeskond stabiliseeris ja tõstis Riias trammiteed 4 cm.

Reiner-Latõšev toob näiteks ühe korterelamu, mille põrandad on ajapikku ligi 4 cm vajunud. Selle tulemusel on mitmetel esimese korruse korteritel seinad rebenenud keskelt lahti nii, et magamistoast on võimalik näha otse suurde tuppa.

Mida teha?

Ureteki tehnoloogiaga saab need probleemid lihtsalt lahendada.

Hetkel stabiliseerivad ning tõstavad Uretek Balticu kaks meeskonda 4000 ruutmeetrit põrandaid Ventspilsi Rimis, kus vajumine on kuni 20 sentimeetrit. Töö toimub öösiti, kui pood suletud.

Tulemus jääb püsima. Reiner-Latõsevi sõnul algab kõik materjalist – geopolümeerist. Ligi 40-aastase töö ja arenduse tulemusena on jõutud täiesti unikaalse geopolümeervaikude seguni, mille paisumisomadust saab aluspinnaste kandevõime parandamiseks kasutada.

Materjal on niivõrd püsiv, et ei lagune vees, kemikaalide toimel ega ka aja jooksul. Seetõttu pole ime, et mujal maailmas on see väga hinnatud ka tammide ja sildade aluspinnaste tihendamisel.

Geopolümeeriga on pinnaseid võimalik parandada kuni 13 meetri sügavusele. “Kliendi jaoks on kogu tööprotsess muutunud väga mugavaks, saame aluspindu tihendada põrandaid lõhkumata ja nii, et ka kogu mööbel jääb omale kohale,” räägib Reiner-Latõsev.



Ureteki tehnoloogia rakendused infrastruktuuride stabiliseerimiseks.

Geopolümeer süstitakse pinnasesse. Selle jaoks puuritakse 12–15 mm suurused augud. Sisetingimustes tehakse auk läbi parketi, plaaditud põrandal võimalusel vuugi vahele. Esmalt täituvad kõik tühimikud ja seejärel hakkab pinnas tihenema. Lõpuks liigub geopolümeer väiksemat vastupanuteed üles, mistõttu on välitingimustes võimalik ka üleliigne vesi pinnasest välja ajada.

Ise katsetada pole mõtet

Geopolümeeri käsitlemine nõuab erioskusi. Et pinnasesse jõuaks õige kogus materjali, peab kogu tööprotsess toimuma kindlal intervallil. Kui midagi läheb valesti, siis hiljem ei ole seda enam võimalik parandada. Kogu protsessi kontrollitakse ka laseritega.

Vajunud ehitised tõstetakse ja stabiliseeritakse. Paljudel juhtudel tekitab aluspinnase vajumine väga suuri liikumisi ka ehitise konstruktsioonis. Seetõttu tuleb lisaks pinnase tihendamisele ehitist ennast (või põrandaid) tõsta ja stabiliseerida.

Tartus sai Ureteki abiga stabiliseeritud ning sirgeks aetud isegi viltu vajunud Pirogovi ausammas.

Laohoonetes looditakse ja stabiliseeritakse põrandad nii, et ka riiulid koos kaubaga jäävad omale kohale. Parima tulemuse saavutamiseks on tõstetava pinnase koormamine raskusega hoopis vajalik. Ehk kogu loomulik raskus, mis antud kohas tavapäraselt asetseb, mitte ei või, vaid peabki jääma sinna kogu tööprotsessi ajaks.

Reiner-Latõševi sõnul on tehnoloogia väga hästi vastu võetud ja 2,5 aasta jooksul saanud probleemidele lahenduse mitusada objekti.

Vaata videost, kuidas Tallinnas vajunud maja korda tehti!