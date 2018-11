Apple ja Goldman Sachs raputasid USA börse

Apple'i aktsia kukkus eile viis protsenti, kuna mitmed ettevõttele tarnijad nagu näiteks Lumentum Holdings teatasid, et nad langetasid oma prognoose. See pani Apple'i aktsia langema. Lumentumi aktsia kukkus 33 protsenti.

Goldman Sachsi aktsia kukkus 7,5 protsenti, kuna Bloomberg kirjutas, et Malaisia rahandusminister Lim Guan Eng tahtvat saada tagasi täies mahus raskustesse sattunud riigifondi 1MDB poolt Goldman Sachsile makstud tehingutasusid, märkis Reuters.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 2,3 protsenti, S&P 500 indeks kaks protsenti ja tehnoloogiaaktsiate rohke Nasdaqi üldindeks 2,8 protsenti.

Konglomeraadi General Electricu aktsia kukkus 6,9 protsneti. Ettevõtte juhatuse esimees Larry Culp ütles, et ettevõttel on liiga palju võlga üleval ja vaja on teha varade kiirmüüki võimenduse alandamiseks. Aktsia kukkus esmakordselt pärast 2009. aasta märtsi alla kaheksa dollari taset.