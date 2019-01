Apple koondas 200 inimest, kes töötasid salapärase isesõitvate autode projekti kallal

Viiendik projekti kallal töötanud inimestest on ettevõttest lahkunud või suunatud ümber teistesse divisjonidesse, kirjutab Financial Times.

Apple kinnitas aga, et jätkab projekti kallal töötamist. „Me usume endiselt, et Apple'il on unikaalsed vahendid autonoomsetesse süsteemidesse panustamisel ja see on kõige ambitsioonikam masinõppe projekt," teatas ettevõte.

Apple investeeris mullu teadus- ja arendustegevusse 14,2 miljardit dollarit ja isesõitvate transpordivahendite projekt kuulub kõige olulisemate hulka. iPhone'ide oodatust tagasihoidlikumad müüginumbrid on kannustanud ettevõtet otsima uut hitt-toodet.

Project Titan on on kestnud viis aastat ja selle aja jooksul on toimunud mitmeid muudatusi. Projekti liider oli alguses Steve Zadesky, kes juhtis ka iPodi ja iPhone'i arendamisel osalenud töötajaid. Hiljem võttis ohjad üle staažikas Apple'i töötaja Bob Mansfield. Mullu ühines projektiga ka endine Tesla insener Doug Field.